Симферополь, 29 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Автомобильное и пешеходное движение по мосту через реку Салгир на улице Толстого в Симферополе, повреждённому из-за наводнения, планируется открыть через десять дней. Об этом написал в соцсетях 29 июня глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Телеграм-канал Сергея Аксёнова Работы на мосту

«На данный момент выполнены противоаварийные работы: укреплены подпорные конструкции, основание, колонны. Также в районе объекта должны быть проведены берегоукрепительные работы в рамках гарантийных обязательств за счет подрядчика, который выполнял ранее ремонт моста, либо хозспособом», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, часть дорожного полотна на мосту через реку Салгир обрушилась 27 июня из-за масштабного наводнения. Добавим, что на территории Крыма остаются закрытыми несколько участков автодорог.