Белгород, 29 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В правительство Белгородской области направлено 2 213 письменных обращений за сохранение троллейбусов в Белгороде.

(сс) Лобачев Владимир Троллейбус в Белгороде

По словам активистов, за 13 дней они собрали 2 575 письменных обращений, из которых передали властям 2 213 посланий. Ещё около 2,6 тысячи заявок направят через интернет-приёмную.

В защиту электротранспорта Белгорода выступили также РОСДОРНИИ, Ассоциация транспортных инженеров и Международная Ассоциация предприятий городского электрического транспорта (последние направили письмо в Минтранс РФ с просьбой отреагировать на ликвидацию белгородского депо). Специалисты считают, что троллейбусная инфраструктура даёт базу для постепенного развития электробусов с зарядкой от контактной сети, капитальные затраты на восстановление энергохозяйства троллейбуса могут окупиться в течение двух лет за счёт экономии на эксплуатационных затратах.

«Основной причиной отказа от троллейбусного движения по мнению мэра Белгорода Антона Иванова стала неготовность города вложить 1,5-2 млрд рублей в реконструкцию контактной сети и желанием направить данные средства в строительство транспортных развязок. При этом не озвучиваются затраты на демонтаж и утилизацию контактной сети, опор, кабельных линий, которые могут составить до 30% от озвученной суммы. А возможный запуск электробусов в Белгороде, про которые упоминали чиновники, потребует не меньших капитальных затрат на закупку техники и создание необходимой зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки», — обращает внимание профессор, руководитель МАП ГЭТ Денис Минкин.

В социальных сетях накануне обсуждалось, что в различных чатах, где состоят работники бюджетной сферы, якобы разослали особые рекомендации — оставлять негативные комментарии о троллейбусах, поддерживая траты бюджетных денег на другие цели и замену автобусов, сообщает 29 июня издание «Фонарь».

Как сообщало ИА REGNUM, троллейбусное сообщение власти собираются прекратить 1 июля, обосновывая своё решение критическим состоянием контактной сети.

Другие российские города наоборот наращивают троллейбусную сеть. Так, Брянск закупает 100 новых машин, в Волгоград до конца 2022 года поступят 56 современных троллейбусов с возможностью автономного хода.

Читайте также: Брянские власти модернизируют троллейбусные сети за 4 млрд рублей

Читайте также: Волгоград получил ещё девять современных троллейбусов