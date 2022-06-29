Набережные Челны, Татария, , 10:47 — REGNUM Производство холодильного морозильного оборудования появится в городе Набережные Челны. В бюджет поступит более 4,5 млрд рублей инвестиций, создадут свыше 800 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов (группа ВЭБ. РФ).

Холодильник

На создание умного завода в Набережных Челнах выделяется беспроцентный займ в размере 250 млн рублей. Новое производство расположится на площади свыше 34 тыс. кв. метров. Компания после выхода на полную проектную мощность рассчитывает выпускать 500 тыс. холодильного морозильного оборудования в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России Татария заняла второе место.

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