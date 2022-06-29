Сеул, 29 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. С 30 июня по 8 июля в Пекине пройдет форум экономического сотрудничества между Южной Кореей и Китаем. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агентства по торговле и инвестициям (KOTRA).

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Согласно опубликованным данным, цель форума — расширение обменов в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между странами и 60-летия основания KOTRA.

Известно, что мероприятия пройдет как в онлайн так и в офлайн формате.

Отмечается, что в рамках форума также будут организованы выставка, конференция и семинары, посвящённые автомобилям будущего, информационно-коммуникационным и биотехнологиям.