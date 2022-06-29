Карабудахкентский район, Дагестан, 29 июня 2022, 10:28 — REGNUM В Дагестанской республиканской больнице оказана помощь 13 пострадавшим в аварии в Карабудахкентском районе студенткам из Чечни. В ближайшее время они будут перевезены в Чечню, чтобы находиться рядом со своими близкими. Об этом сообщили вечером 28 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Чечни.
Напомним, в ДТП с участием большегруза и микроавтобуса пострадали 19 человек, одна девушка погибла. Все они — студентки педагогического колледжа из Чечни, ехавшие на вручение диплома в Дербент.
Пострадавшие были доставлены в больницы Каспийска, Избербаша и Карабудахкента. Двоим из них сделаны операции, их состояние оценивается как тяжелое.
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