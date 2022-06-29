Карабудахкентский район, Дагестан, 29 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Дагестанской республиканской больнице оказана помощь 13 пострадавшим в аварии в Карабудахкентском районе студенткам из Чечни. В ближайшее время они будут перевезены в Чечню, чтобы находиться рядом со своими близкими. Об этом сообщили вечером 28 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Чечни.

Александр Погожев ИА REGNUM Врач и пациент

«Все пострадавшие прошли полное обследование, которое, к счастью, показало, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время они будут эвакуированы в Чеченскую Республику», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ДТП с участием большегруза и микроавтобуса пострадали 19 человек, одна девушка погибла. Все они — студентки педагогического колледжа из Чечни, ехавшие на вручение диплома в Дербент.

Пострадавшие были доставлены в больницы Каспийска, Избербаша и Карабудахкента. Двоим из них сделаны операции, их состояние оценивается как тяжелое.