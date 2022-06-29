Биробиджан, 29 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Биробиджане грузовой автомобиль КАМАЗ загорелся, двигаясь по улице 9-й пятилетки. Никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

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Возгорание произошло в приборной панели. Водитель и пассажир машины вызвали пожарных и, ожидая их, пытались справиться с огнём с помощью воды и огнетушителя. Тем не менее, пламя объяло кабину. Пожарные предотвратили распространение огня на весь автомобиль и потушили возгорание. Выгорели моторный отсек и кабина машины.

Предполагается, что причиной возгорания стал сбой в работе электросети. Ущерб от пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня горящий автомобиль тушили на Сахалине. К моменту приезда пожарных пламя охватило всю машину.