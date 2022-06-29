Малоярославец, Калужская область, , 12:16 — REGNUM Житель Малоярославца оплатил 310 тысячную задолженность по алиментам в пользу своих двоих детей после того, как судебные приставы ограничили его в праве управления автомобилем и возбудили уголовное дело, сообщил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

«Портрет» злостного неплательщика алиментов Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области

Недобросовестный отец относился к своим родительским обязанностям халатно, не платил алименты вовремя и в полном объеме, а его задолженность постоянно росла. Судебные приставы привлекли должника к административной ответственности Мужчина был наказан 20 часами обязательных работ. Однако наказание не изменило поведение должника, и пристав применил ещё ряд мер принудительного исполнения, в том числе ограничил в праве управления транспортными средствами. Также в отношении неплательщика было возбуждено уголовное по статье за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей.

«Эти меры повлияли на мужчину. Он полностью выплатил алиментную задолженность в размере 310 тысяч рублей, а также погасил более 14 тысяч рублей исполнительского сбора. Дальнейшая выплата мужчиной алиментов будет находиться на контроле у судебных приставов», — отметил Артём Залогин.

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