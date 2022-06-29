Москва, , 10:25 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за незаконный оборот метилового спирта внесли в Госдуму депутаты и сенаторы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно изменениям, незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт метилового спирта, заведомо создавшие условие для потребления другим лицом, наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Повышенная ответственность предусматривается за совершение указанных деяний группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой или если указанные деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

В случае если указанные деяния повлекли смерть двух и более лиц, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.