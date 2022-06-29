Москва, , 10:25 — REGNUM Сегодня, 29 июня, на торгах Московской биржи, по данным на 10:07 по мск, курс доллара снизился на 50 копеек, до 51,38 рубля. Это произошло впервые с мая 2015 года.

Деньги Mezenmir

Укреплению рубля способствует фактор налогового периода в России и повышение нефтяных котировок.

Курс евро в ходе торгов Мосбиржи опустился на 36 копеек, до 54,19 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня пара доллар/рубль снизилась на 2,97%, до 51,80 руб., евро/рубль — на 3,10%, до 54,55 руб.

Читайте также: Курс доллара опустился ниже 52 рублей впервые с мая 2015 года