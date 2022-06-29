Ростов-на-Дону, 29 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Семьи добровольцев, которые погибли на территории Донбасса, в Ростовской области получат по 2 млн рублей. Соответствующие изменения в указ внёс донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

Выплаты предназначены семьям, если погибший находился в официальной командировке «по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик».

ИА REGNUM напоминает, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия вынужденной мерой.