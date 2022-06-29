Париж, 29 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Генеральный директор Национальной компании французских железных дорог (SNCF) Жан-Пьер Фаранду призвал пассажиров надевать маску на вокзалах и в поездах из-за эпидемии коронавируса, даже если это не является обязательным, сообщает Le Figaro.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

«Мы полностью согласны с настоятельной рекомендацией носить маску как для наших сотрудников, так и для путешественников», — заявил Жан-Пьер Фаранду.

«Носить маску на вокзалах, носить маску в поездах, я думаю, это лучший способ защитить себя. Мы должны защитить наших сотрудников, мы должны защитить наших путешественников», — заявил генеральный директор SNCF.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн выступит в Национальной ассамблее 5 июля 2022 года с речью по общим вопросам политики.