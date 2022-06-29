Владикавказ, , 10:24 — REGNUM В Северной Осетии в 2022 году переедет в новые квартиры 241 семья, проживающая в настоящее время в аварийных домах. Станут новоселами всего 682 человека, сообщили 29 июня в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

Ветхое жилье condesign

«В текущем году мероприятия по расселению запланированы в городе Владикавказе, в Правобережном, в Дигорском и в Моздокском районах. Из 30 аварийных многоквартирных домов площадью квартир в объеме 11 180 кв. м расселению подлежат 682 человека (или 241 семья)», — приводит пресс-служба слова министра ЖКХ Майрана Тамаева.

Новоселами станут 104 семьи в городе Моздоке, 102 — в Правобережном районе, 27 — в Дигорском районе и восемь семей во Владикавказе. На финансирование мероприятий по расселению граждан из ветхого жилья в республике будут направлено в 2022–2023 годах свыше 542 млн рублей.

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