Тбилиси, 29 июня 2022, 10:23 — REGNUM «Техническое правительство» Грузии, создать которое требуют лидеры нескольких оппозиционных партий, не будет легитимным. Об этом заявил журналистам депутат парламента от партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Грузия
Грузия

«Не время создавать какое-то правительство, у которого нет никакой легитимации. На митинге 5 человек решили создать правительство? Так не бывает», — сказал депутат.

Элисашвили напомнил, что правительство в Грузии формируют на основании итогов парламентских выборов. Он призвал оппозиционные силы не требовать создать новое правительство, а объединиться, чтобы заставить правящую партию «Грузинская мечта» выполнить условия получения статуса кандидата в Евросоюз.

Об отсутствии легитимности «технического правительства» в случае его создания заявил и депутат парламента Герман Сабо от партии «Гирчи». По его мнению, это не поможет выполнить требования Брюсселя за полгода.

«Какая у них легитимность? Или как их выберут? Я скептически отношусь к этому процессу, пока на эти вопросы не будут даны ответы», — сказал Сабо.

Он призвал добиваться досрочных выборов в парламент республики.

Напомним, Евросовет отложил до конца года присвоение Грузии статуса кандидата в ЕС. За это время в стране нужно провести ряд реформ. Неправительственная организация «Позор» 24 июня потребовала отправить правительство в течение недели и сформировать «правительство национального согласия» или «техническое правительство» с участием оппозиции. К этому требованию присоединяются другие партии, в том числе самая крупная из оппозиционных — «Единое национальное движение».

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