Тбилиси, 29 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. «Техническое правительство» Грузии, создать которое требуют лидеры нескольких оппозиционных партий, не будет легитимным. Об этом заявил журналистам депутат парламента от партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Грузия

«Не время создавать какое-то правительство, у которого нет никакой легитимации. На митинге 5 человек решили создать правительство? Так не бывает», — сказал депутат.

Элисашвили напомнил, что правительство в Грузии формируют на основании итогов парламентских выборов. Он призвал оппозиционные силы не требовать создать новое правительство, а объединиться, чтобы заставить правящую партию «Грузинская мечта» выполнить условия получения статуса кандидата в Евросоюз.

Об отсутствии легитимности «технического правительства» в случае его создания заявил и депутат парламента Герман Сабо от партии «Гирчи». По его мнению, это не поможет выполнить требования Брюсселя за полгода.

«Какая у них легитимность? Или как их выберут? Я скептически отношусь к этому процессу, пока на эти вопросы не будут даны ответы», — сказал Сабо.

Он призвал добиваться досрочных выборов в парламент республики.

Напомним, Евросовет отложил до конца года присвоение Грузии статуса кандидата в ЕС. За это время в стране нужно провести ряд реформ. Неправительственная организация «Позор» 24 июня потребовала отправить правительство в течение недели и сформировать «правительство национального согласия» или «техническое правительство» с участием оппозиции. К этому требованию присоединяются другие партии, в том числе самая крупная из оппозиционных — «Единое национальное движение».