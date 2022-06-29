Петропавловск-Камчатский, 29 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 2 июля состоится празднование 15-летия со дня объединения Камчатской области с Корякским автономным округом и образования Камчатского края. Торжественные мероприятия в центре города начнутся с 12:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии краевой столицы.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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После торжественного открытия праздника жителей и гостей города ждёт насыщенная культурная программа. Состоится творческий фестиваль делегаций муниципальных образований края, выступление кавер-групп. Будет работать выставка достижений муниципальных образований, а также туристическая выставка, которая познакомит с многообразием и лучшими доступными предложениями в сфере туризма Камчатки.

С 20:00 на площади начнётся концертная программа с участием певицы Бьянки. В 22:45 состоится праздничный фейерверк.

2 июля с 10:00 до 23:30 в центре Петропавловска-Камчатского будет перекрыто движение автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальневосточный музыкальный форум пройдёт во Владивостоке с 1 по 3 июля. Он станет важной частью праздничной программы ко Дню рождения столицы Приморья, который традиционно отмечается 2 июля.