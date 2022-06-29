Москва, , 10:21 — REGNUM Продовольственный кризис, который сегодня «стучится в двери» многих стран, является следствием не монетарной и не экономической, а внешней политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Рост цен

«События сегодняшних дней убедительно показывают, что глубинной причиной инфляции стало нарушение пропорций экономической системы, например дисбаланс развития отраслей, и пертурбации в международном сотрудничестве, — сказал он. — Целый ряд стран, пользуясь своим экономическим потенциалом и возможностями эмиссионного давления, по сути, перенаправляют потоки товаров и услуг».

Как подчеркнул экономист, к возникновению инфляционных процессов приводят не только монетарные факторы, которые являются инструментом деятельности центральных банков государств, но и целый ряд политико-экономических решений правительств.

«Яркий пример: продовольственный кризис, который сегодня «стучится в двери» многих стран, является следствием не монетарной и не экономической, а внешней политики», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что рост мировой инфляции может замедлиться во второй половине 2023 года.

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