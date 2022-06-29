* талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, 29 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Продажи оружия увеличились в афганской провинции Забуль, сообщают газете «8 Собх» местные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщают они, продают оружие бывших силовых структур на оружейных рынках провинции.

Утверждается, что большая часть оружия, тайно проданного в Забуле командирами радикалов, вывозится контрабандой в Пакистан.

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