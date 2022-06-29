Пермь, , 10:21 — REGNUM В Пермском крае за нарушения в сфере школьного питания в 2021/2022 учебном году выписаны штрафы в общей сложности на 1,6 млн рублей. Об этом депутатам гордумы Перми доложил глава Управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщает пресс-служба городской думы.

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Глава надзорного ведомства подчеркнул, что питание школьников находится на особом контроле. Ежегодными проверками охвачено 100% организаторов питания, отобрано и исследовано 1116 проб готовых блюд.

В 2021-2022 учебном году в семи школах выявили нарушения технологии приготовления блюд, занижение объема порций и энергетической ценности рациона, несоответствие температуры подачи готовых горячих блюд, несоответствие готовых блюд по микробиологическим показателям. По всем фактам наложены штрафы в сумме на 1,6 млн рублей.

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