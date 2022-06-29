Уфа, 29 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Из Уфы возобновляют прямые рейсы в египетский город Хургада. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

confused_me Самолет

Сообщается, что с 31 июля авиакомпания iFly запускает полётную программу из Уфы в Хургаду. Авиарейсы планируют выполнять один раз в 10 дней на самолетах Airbus A330−300, которые могут вместить до 378 пассажиров.

Отмечается, что время в пути составит 4 часа 30 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы намерены запустить новые авиарейсы в Ташкент.