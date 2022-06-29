София, , 10:20 — REGNUM Представители сразу нескольких крупнейших партий Болгарии выступили против высылки из страны 70 российских дипломатов, якобы обвиненных болгарскими властями в шпионаже против болгарского государства. Об этом 29 июня сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам главы Болгарской социалистической партии (БСП), вице-премьера Болгарии Корнелии Ниновой, подобное решение является «беспрецедентным актом в истории болгарской государственности, который будет иметь долгосрочные последствия».

Нинова также отметила, что указанное постановление не было одобрено ни Советом министров, ни Коалиционным советом Болгарии.

Мнение вице-премьера поддержал лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов, заявивший, что для высылки сотрудников дипмиссии Российской Федерации «нет оснований».

Напомним, 28 июня ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о намерении Софии в срочном порядке вернуть на Родину 70 работников посольства РФ в Софии, а также сотрудников консульских служб страны в Варне и других болгарских городах.