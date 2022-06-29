Ярославль, 29 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Ярославской области оплата труда научных сотрудников выросла на 13,6 процентов за год. Об этом сообщает Ярославльстат.

Научный работник

В среднем зарплата у работников, занимающихся научными исследованиями и разработками, в апреле 2022 года составила 55 тысяч 467 рублей. Этот показатель выше среднеобластного на 9,4 процента.

Данные приведены за апрель 2022 года по сравнению с апрелем 2021-го.