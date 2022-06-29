Донецк, 29 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов пострадала одна мирная жительница. Об этом 29 июня сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате утреннего обстрела Петровского района ранение получила мирная жительница 1978 года рождения, находившаяся возле магазина «ДЕН» по улице Косарева, 1», — написал он в своём сообщении.

Также мэр Донецка уточнил, что в данный момент пострадавшая была направлена в медучреждение с контузией головного мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые украинские формирования обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивных систем залпового огня «Град».