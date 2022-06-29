Чебоксары, , 10:19 — REGNUM В Чувашии планируют демонополизировать деятельность регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил глава республики Олег Николаев на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции, сообщили ИА REGNUM в администрации руководителя Чувашии.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Олег Николаев заявил о необходимости обеспечения «прозрачности и минимизации коррупционных составляющих» в системе обращения с ТКО, для чего власти поставили вопрос о запуске «независимой линии» создания «мусорной» инфраструктуры.

«Демонополизация — это серьёзный вопрос», — сказал глава Чувашии, поручив минприроды рассмотреть вопрос о возможности демонополизации деятельности регионального оператора.

К этой работе подключат УФАС, первые итоги планируется представить до 26 августа. Нормативный правовой акт о контроле за деятельностью регионального оператора обещают разработать к 1 августа.

Помимо этого, минэкономразвития и тарифная служба направили в УФАС предложения по актуализации концессионного соглашения, в том числе урегулирования спорных вопросов.

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Глава Чувашии также заявил, что в республике планируется построить мусоросортировочные комплексы в Моргаушском, Батыревском и Канашском районах, а также резервный полигон (вторая карта складирования) в Моргаушском районе для создания замкнутого цикла переработки ТКО.

Напомним, что в Моргаушском районе ищут средства для проектирования второй карты мусорного полигона, первая карта которого введена в эксплуатацию в 2010 году. В 2021 году власти заявляли, что первая очередь полигона может заполниться полностью за 2 — 3 года.

Как сообщало ИА REGNUM, общество «МВК «Экоцентр» является региональным оператором по обращению ТКО на территории Чувашии. Компания начала работать в октябре 2018 года и отвечает за весь цикл обращения с мусором. Филиал «Ситиматика» эксплуатирует межмуниципальный полигон твёрдых бытовых отходов, построенный в Новочебоксарске.

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