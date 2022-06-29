Верхняя Пышма, Свердловская область, 29 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Один из проектов, который будет представлен на конференции «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН», проводимой Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech, позволит повысить ресурс работы оборудования для смешивания шихтных материалов.

Фото: пресс-служба УГМК

Его автор — сотрудник Медногорского медно-серного комбината Максим Щербаков. Он предложил изменить конструкцию подшипниковых узлов шнековых смесителей, установленных на первой и второй технологических линиях обжигового отделения участка брикетирования медеплавильного цеха. Подшипники являются самой уязвимой деталью смесителя, а их замена очень трудоемка.

Фото: пресс-служба УГМК

Максим Щербаков спроектировал новую конструкцию подшипников, которая будет располагаться не внутри корпуса смесителя, а снаружи. Соответственно, на нее не будет попадать смесь, и деталь прослужит в 4 раза дольше. Сейчас ремонтировать подшипники приходится 4 раза в год в течение 6 дней, в будущем этот срок сократится до 1 года и до 3 дней.

По расчетам автора, сумма капиталовложений в инвестпроект составит 988 тысяч рублей, а экономия на ремонте одного смесителя — более 2 миллионов рублей в год. Учитывая, что смесителей на участке четыре, ежегодный эффект превысит 8 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба УГМК

Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН» пройдет с 6 по 8 июля в Верхней Пышме. На мероприятии будет дан старт новому совместному треку программы по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли.

Цель конференции — обмен опытом, тиражирование лучших практик, поиск инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программы устойчивого развития горно-металлургических компаний, развитие в молодых специалистах интереса к инновационной деятельности. Мероприятие объединит участников сразу двух платформ — свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи — авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они смогут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли.