Кабул, 29 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Представители Центрального банка Афганистана заявили, что онлайн-торговля иностранной валютой противоречит исламу и запрещается. Об этом сообщает Bloomberg.

8am.af Центральный банк Афганистана

«Любой, кто занимается онлайн-торговлей иностранной валютой, будет привлечён к ответственности», — приводит агентство слова представителя Центробанка Сабира Моманда.

«Центральный банк Афганистана запретил онлайн-торговлю иностранной валютой, поскольку это является незаконным в исламе», — добавил представитель банка.

Моманд также заявил, что регулятор считает деятельность банка онлайн-торговли Forex незаконной. В исламском законодательстве не содержатся принципы его одобрения, поэтому его деятельность запрещена.

Банк также указал на незаконность этого вида бизнеса в своих недавно опубликованных рекламных объявлениях.

Между тем валютный рынок имеет большое значение в мире экономики, в том числе и в Афганистане. Миллионы долларов ежедневно продаются трейдерами цифровой валюты в «Доме принца» (на валютном рынке) Кабула.

Читайте также: Обменный рынок в афганском Нимрозе закрыт уже неделю