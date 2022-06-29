Москва, , 10:16 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о зеркальном ответе на цензуру российских СМИ за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

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Законопроект был доработан ко второму чтению. Если в первоначальной редакции после публикации фейка СМИ фактически закрывалось, то поправками предлагается новый подход. При первом нарушении Генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием о приостановлении деятельности СМИ на срок не более 3 месяцев, при повторном — на срок не более 6 месяцев. Если СМИ в течение установленного срока устраняет нарушение, оно сможет возобновить деятельность при решении Роскомнадзора. В случае неоднократного нарушения регистрация СМИ может быть признана недействительной.

«Право на ошибку СМИ — реализуется», — отметил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Принятым в первом чтении законопроектом закрепляется правовой механизм, позволяющий применять симметричные меры в отношении иностранных средств массовой информации и информационных ресурсов в случае осуществления иностранными государствами и международными организациями недружественных действий по отношению к российским средствам массовой информации и информационным ресурсам, а также для пресечения распространения на территории Российской Федерации недостоверной информации в отношении Вооруженных сил России и деятельности государственных органов страны.

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