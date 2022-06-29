Курган, , 10:16 — REGNUM В Кургане на 102-м году году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Норкин. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Семёнович Норкин Пресс-служба губернатора Курганской области

«Чуть больше года назад поздравлял Ивана Семёновича со 100-летием. Говорили с ним о многом — как он прошёл всю войну, как после участвовал в восстановлении Бреста, переехал в Курган, жил, работал, растил детей. Подвиг Ивана Семёновича навсегда вписан в историю нашей страны. Низкий поклон Вам, наш дорогой ветеран, и светлая память», — выразил соболезнования родным и близким скончавшегося ветерана губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Иван Норкин родился в селе Башкирском Половинского района Курганской области. Накануне Великой Отечественной войны его направили в Ярославль, в полковую школу при 12-й дивизии, где он получил специальность механика-водителя, потом стал инструктором. И 1 мая 1941 года принимал участие в параде на Красной площади в Москве.

Войну застал в Подмосковье. Воевал в особой танковой бригаде. Принимал участие в сражении на Курской дуге, в освобождении Белгорода, Литвы, Латвии, Белоруссии, восточной Пруссии. В боях получил осколочные ранения и контузию. Встретил Победу в звании старшины.

За проявленный героизм и отвагу, проявленные в сражениях, Иван Норкин награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией». После войны принимал участие в восстановлении Бреста. Затем жил и работал с семьёй в Латвии, а в 1956 году переехал в Курган и работал на «Хлебокомбинате №1».