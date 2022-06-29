Иркутск, , 10:16 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 29 июня известило о задержании вероятного серийного мошенника.

По версии следствия, вначале года житель областного центра создал аккаунт в социальной сети, обещая прибыль, получаемую якобы от выигрышей на спортивных ставках и торговли криптовалютой на биржевых рынках. Для быстрого продвижения профиля и привлечения аудитории мужчина покупал рекламу у иркутских блогеров.

Желая получить легкую прибыль, в марте с предполагаемым мошенником связался 21-летний иркутянин, который перевел злоумышленнику 49 тысяч рублей, однако, спустя некоторое время мужчина понял, что его обманули и решил сообщить об инциденте в полицию. Преступная деятельность была пресечена оперативниками отдела полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

Как выяснили полицейские, указанным способом 24-летний мужчина обманул не менее 3 граждан из разных регионов, в том числе жителей Республики Бурятия и Забайкальского края.

По данным фактам следственным отделом № 5 МУ МВД России «Иркутское» возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящий момент свою вину подозреваемый полностью признал. Также устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям, следователи проверяют эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители предупредили о необычном виде мошенничества, зафиксированном в Ангарске: злоумышленники попытались обмануть 85-летнюю женщину, представившись библиотекарями.

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