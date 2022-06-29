Элиста, , 10:16 — REGNUM В Калмыкии добровольцы, поступившие на контрактную службу, получат единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Об этом заявил глава республики Бату Хасиков.

Глава Калмыкии встретил добровольцев — участников СВО телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

«Наши земляки и все те, кто заключает контракт от Калмыкии о прохождении военной службы в составе Калмыцкого именного воинского формирования в ходе СВО на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, получат единовременно 50 000 рублей», — уточнил он.

Правительству Калмыкии поручено разработать и утвердить порядок и условия назначения единовременных выплат.

ИА REGNUM сообщало, что в начале июня в Элисте встретили отряд добровольцев, вернувшийся из района проведения специальной военной операции России на Украине. Кроме того, в столице Калмыкии встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся из Донбасса.

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