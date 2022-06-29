В Калмыкии контрактникам предлагают единовременную выплату в 50 тыс. рублей
Элиста, 29 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Калмыкии добровольцы, поступившие на контрактную службу, получат единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Об этом заявил глава республики Бату Хасиков.
«Наши земляки и все те, кто заключает контракт от Калмыкии о прохождении военной службы в составе Калмыцкого именного воинского формирования в ходе СВО на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, получат единовременно 50 000 рублей», — уточнил он.
Правительству Калмыкии поручено разработать и утвердить порядок и условия назначения единовременных выплат.
ИА REGNUM сообщало, что в начале июня в Элисте встретили отряд добровольцев, вернувшийся из района проведения специальной военной операции России на Украине. Кроме того, в столице Калмыкии встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся из Донбасса.