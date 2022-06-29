Москва, 29 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации на Украине.

(сс) Srđan Popović Ми-35

«В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ», — заявили в российском оборонном ведомстве.

По словам командира экипажа вертолета Ми-35 Николая, разведка обнаружила противника.

«Цель площадная. Командир поставил задачу… выполнили взлет. Парой отработали, цель по докладам пехоты была уничтожена, задача достигнута», — сказал он, добавив, что была атака сзади.

Бортовой комплекс обороны успешно справился со своей задачей, отвел ракеты. В результате никто не пострадал, отметил он.