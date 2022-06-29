В Ярославле жители проголосовали против строительства жилья на месте бани
Ярославль, 29 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Ярославле 28 июня жители на публичных слушаниях по изменению в Генплан проголосовали против изменения назначения земли на участке рядом с бывшей баней №2 на улице Большой Октябрьской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая баня принадлежащего мэрии АО «Волна» была продана предпринимательнице из Подмосковья. После этого городские власти изменили назначение земли под ней, что даёт возможность построить на этом месте жилые дома. Сейчас власти попытались присоединить к участку под баней соседний, заодно изменив его назначение.
Однако жители на публичных слушаниях проголосовали против этого. Кроме того, во время слушаниях депутат муниципалитета Анатолий Каширин предложил вернуть и статус земли под самой баней.
Теперь проект решения об изменениях в генплан должен поступить в муниципалитет. Каширин полагает, что это произойдёт уже осенью, после выборов нового созыва городских депутатов.