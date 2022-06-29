Ярославль, 29 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Ярославле 28 июня жители на публичных слушаниях по изменению в Генплан проголосовали против изменения назначения земли на участке рядом с бывшей баней №2 на улице Большой Октябрьской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая баня принадлежащего мэрии АО «Волна» была продана предпринимательнице из Подмосковья. После этого городские власти изменили назначение земли под ней, что даёт возможность построить на этом месте жилые дома. Сейчас власти попытались присоединить к участку под баней соседний, заодно изменив его назначение.

Однако жители на публичных слушаниях проголосовали против этого. Кроме того, во время слушаниях депутат муниципалитета Анатолий Каширин предложил вернуть и статус земли под самой баней.

«Одним из условий продажи здания было сохранение бани в течение пяти лет. Поэтому изменение назначения земли незаконно. Я писал обращение в прокуратуру, которая внесла представление в адрес АО «Волна». После этого представления «Волна» была вынуждена обратиться в суд, чтобы заставить покупательницу исполнить условия договора. Поэтому я предложил вернуть назначение земли, чтобы жильё построить было невозможно. Жители меня поддержали», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.

Теперь проект решения об изменениях в генплан должен поступить в муниципалитет. Каширин полагает, что это произойдёт уже осенью, после выборов нового созыва городских депутатов.