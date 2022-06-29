Москва, , 10:14 — REGNUM Сайт Федерального космического агентства подвергся DDoS-атаке во второй раз. Об этом сегодня, 29 июня, написал в своём Telegram-канале руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

Хакеры anjeongwoo

По его словам, атака хакеров произошла после публикации спутниковых снимков «центров принятия решений» стран НАТО.

«Это уже вторая DDoS-атака. Но в отличие от марта-апреля, хакеры атаковали не из-за рубежа, а из Екатеринбурга», — отметил Струговец.

ИА REGNUM ранее сообщало, официальный сайт Роскосмоса подвергся кибератаке в ночь с 25 на 26 февраля.

Читайте подробнее: Сайт Роскосмоса подвергся кибератаке с иностранных серверов