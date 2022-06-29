Тель-Авив, Израиль, , 10:14 — REGNUM Отставка израильского правительства и предстоящий роспуск парламента, по мнению некоторых наблюдателей, отражает растущую поляризацию в этой ближневосточной стране, а также острые разногласия по поводу направления ее развития, сообщает 29 июня CNBC. Но это же может дать второй шанс бывшему премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чья правая партия «Ликуд» показывает хорошие результаты в местных опросах. Выборы должны пройти осенью 2022 года.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это прекрасная новость для граждан Израиля. Это правительство закончило свой путь», — заявил Нетаньяху после объявления о роспуске 21 июня и подробно перечислил критические замечания в адрес уходящей коалиции.

72-летний Нетаньяху — противоречивая фигура в израильской политике, о нем часто говорят, что его можно либо любить, либо ненавидеть. В 2021 году он вызвал гнев многих членов своей партии, отказавшись уйти в отставку, несмотря на то, что находился под следствием по ряду обвинений в коррупции. Судебный процесс продолжается до сих пор и может продлиться несколько лет, и нет такого закона, который запрещал бы Нетаньяху снова стать премьер-министром, несмотря на обвинения.

«Возвращение Нетаньяху отнюдь не является неизбежным — для этого пока еще рано, но если его политическая карьера и показала что-то за эти годы, так это то, что его не надо недооценивать», — считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Аарон Дэвид Миллер.

«Нетаньяху хочет получить это место больше, чем любой другой израильский политик, и готов сказать и сделать практически всё, чтобы его добиться, — объясняет Миллер, так как для нынешнего лидера партии «Ликуд» это вопрос не просто карьеры, но и личного выживания. — Быть премьер-министром — единственный способ манипулировать системой, чтобы добиться отмены обвинительного заключения путем законодательных проволочек».

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