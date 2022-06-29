Ясиноватая, ДНР, 29 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 29 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в ДНР за сутки были ранены четыре человека.