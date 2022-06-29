Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена отвергла идею, предложенную крайне прогрессивными демократами, предоставлять женщинам возможность делать аборты на федеральной земле, сообщает 28 июня New York Post.

Александрия Окасио-Кортес US House of Representatives

С таким предложением ранее выступили крайне левый член палаты представителей США Александрия Окасио-Кортез и Элизабет Уоррен. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что реализация предложенного ими плана может иметь »опасные последствия».

«Мы понимаем, что это предложение сделано с благими намерениями, но вот в чем дело: оно может фактически подвергнуть риску женщин и поставщиков медицинских услуг», — сказала она во время беседы со СМИ на борту Air Force One.

«И, что важно, в штатах, где аборты в настоящее время незаконны, женщины и медработники, не являющиеся федеральными служащими, если посмотреть на федеральные земли, потенциально могут быть привлечены к ответственности», — сказал Жан-Пьер.

Вице-президент Камала Харрис также отвергла эту идею в интервью CNN, которое вышло в эфир в понедельник, 27 июня.