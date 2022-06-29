Вашингтон, 29 июня 2022, 10:13 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена отвергла идею, предложенную крайне прогрессивными демократами, предоставлять женщинам возможность делать аборты на федеральной земле, сообщает 28 июня New York Post.
С таким предложением ранее выступили крайне левый член палаты представителей США Александрия Окасио-Кортез и Элизабет Уоррен. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что реализация предложенного ими плана может иметь »опасные последствия».
Вице-президент Камала Харрис также отвергла эту идею в интервью CNN, которое вышло в эфир в понедельник, 27 июня.