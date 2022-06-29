Вашингтон, 29 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена отвергла идею, предложенную крайне прогрессивными демократами, предоставлять женщинам возможность делать аборты на федеральной земле, сообщает 28 июня New York Post.

US House of Representatives Александрия Окасио-Кортес

С таким предложением ранее выступили крайне левый член палаты представителей США Александрия Окасио-Кортез и Элизабет Уоррен. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что реализация предложенного ими плана может иметь »опасные последствия».

«Мы понимаем, что это предложение сделано с благими намерениями, но вот в чем дело: оно может фактически подвергнуть риску женщин и поставщиков медицинских услуг», — сказала она во время беседы со СМИ на борту Air Force One.

«И, что важно, в штатах, где аборты в настоящее время незаконны, женщины и медработники, не являющиеся федеральными служащими, если посмотреть на федеральные земли, потенциально могут быть привлечены к ответственности», — сказал Жан-Пьер.

Вице-президент Камала Харрис также отвергла эту идею в интервью CNN, которое вышло в эфир в понедельник, 27 июня.