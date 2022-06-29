Томск, 29 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате ДТП на трассе Томск — Мариинск в Томской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла днём 28 июня.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

По предварительным данным, грузовая «Газель» под управлением 41-летнего мужчина врезалась в стоящий на проезжей части каток, которые выполнял дорожно-ремонтные работы.

«В результате ДТП водитель и пассажир (39-летний мужчина) автомобиля «Багем» доставлены в медучреждение. Обстоятельства происшествия выясняются», — добавили в ведомстве.