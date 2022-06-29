Пермь, , 10:11 — REGNUM В Перми подрядчик, отвечавший за организацию питания в детском саду № 407, привлечён к административной ответственности. Штраф составил 5,5 тыс. рублей. Об этом сообщил глава Управления Роспотребнадзора по региону Виталий Костарев на заседании Пермской гордумы депутатам, информирует издание »Новый компаньон».

Штраф Uriston.com

Детский сад, где произошло массовое отравление воспитанников, теперь обслуживает другой подрядчик. В других учреждениях, где работает данный подрядчик, нарушений не обнаружено. Повторные проверки будут проводиться районными прокуратурами.

Костарев доложил, что по итогам исследований проб сальмонелла была обнаружена в курице. Опрос сотрудников выявил нарушения в технологии приготовления пищи. В данном случае не была проведена необходимая термическая обработка сырья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в период с 29 апреля по 7 мая в детсаду произошло массовое отравление воспитанников. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

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