Самара, , 10:16 — REGNUM Более одной тысячи нарушений, связанных с предоставлением недостоверных сведений о доходах, а также 140 фактов конфликта интересов выявили стражи порядка в 2021 году и истекшем периоде 2022 года в Самарской области. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Коррупция Publicdomainpictures.net

Сообщается, что вопросы, касающиеся соблюдения антикоррупционного законодательства в органах исполнительной власти и местного самоуправления по итогам 2021 года и истекшего периода текущего года были рассмотрены на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области.

Отмечается, что по результатам рассмотрения актов реагирования 954 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 14 человек были уволены в связи с утратой доверия.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры постоянно проводят антикоррупционную экспертизу региональной нормативной базы. Так, в 2021 году из 684 актов было исключено 926 коррупциогенных факторов.

Сообщается, что 60% нарушений приходится на лиц, которые замещают муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 30% нарушений приходится на лиц, состоящих на должностях федеральной государственной службы. При этом доля выявленных в государственных и муниципальных учреждениях нарушений составляет 9%.

«Среди граждан, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Самарской области, выявлено 1% нарушений от общего числа», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов большое внимание уделяют состоянию законности при реализации нацпроектов. Так, в прошлом году органами внутренних дел региона было проведено 144 проверки в отношении юридических и физических лиц, которые получили целевые средства из бюджета.

«Дважды в год на расширенных совещаниях с участием главных распорядителей бюджетных средств мы рассматриваем типовые нарушения. Ориентируем главных распорядителей бюджетных средств шире применять возможности банковского и казначейского сопровождения контрактов, где количество возможных нарушений сводится к минимуму. Эта работа дает результат — исходя из анализа последнего доклада Счетной палаты Самарской области, финансовых нарушений становится всё меньше», — сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.