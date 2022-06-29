Пекин, , 10:09 — REGNUM Китай призывает страны «Большой семёрки» (G7) прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и отказаться от ошибочных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня. Об этом 29 июня заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан на брифинге.

КНР и Тайвань Nat

«Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос — исключительно внутреннее дело КНР, не терпящее внешнего вмешательства», — сказал Ма Сяогуан.

По его словам, США и Запад хотят разыграть «тайваньскую карту», чтобы сдержать развитие и воссоединение Китая.

Он добавил, что Китай рекомендует США немедленно прекратить посылать ошибочные сигналы силам, выступающим на независимость Тайваня, и перестать вмешиваться во внутренние дела Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что НАТО должен прекратить провокационные заявления в адрес Китая, и призвал альянс не устраивать беспорядок в Азии.

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