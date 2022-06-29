Луганск, , 10:08 — REGNUM В боях под Лисичанском большое количество военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщил 29 июня посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире канала «Соловьёв Live».

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он рассказал, что под Лисичанском идут активные боевые действия, при этом возле населённого пункта Приволье — с большими жертвами.

«У меня нет цифр, но долетают известия, что много боевиков сдались в плен. Одна треть сдалась, и две третьих остались лежать на поле. Количество сейчас уточняется», — сказал дипломат.