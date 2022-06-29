Хабаровск, 29 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. На принципах государственно-частного партнёрства в Хабаровске построят школу на 1100 мест на улице Демьяна Бедного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

vettie vette В школе

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Сформированное по итогам предварительных переговоров концессионное соглашение уже направлено на подписание концессионеру — ООО «Школа будущего — Демьяна Бедного».

Планируемый срок сдачи в эксплуатацию — конец 2023 года. На строительство из федерального бюджета выделено 824 млн рублей, из краевого — 25 млн рублей

Отмечается, что в крае уже есть опыт реализации государственной концессии в сфере образования — строятся школы в микрорайоне «Строитель», запланировано возведение новых школ в Комсомольске-на-Амуре и Корфовском.

Как сообщало ИА REGNUM, новое здание школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа построят в течение двух лет.