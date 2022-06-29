Донецк, 29 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки были ранены четыре человека. Об этом 29 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Горловке, и в том числе женщины 1962 г. р. с ранее освобожденной территории — с Новоселовки Второй», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также при обстрелах были повреждены 28 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал, что под Лисичанском в плен сдалось большое количество украинских военнослужащих.