Париж, 29 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн выступит в Национальной ассамблее 5 июля 2022 года с речью по общим вопросам политики, сообщает Le Figaro.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Премьер-министр намерена завоевать поддержку большинства депутатов.

Политическая партия «Непокорившаяся Франция» объявила, что внесет вотум недоверия премьер-министру.

«Премьер-министр рискует быть подвергнутой вотуму недоверия», — отметил коммунист Фабьен Руссель.

Как сообщало ИА REGNUM, Яэль Браун-Пиве избрана председателем Национальной ассамблеи Франции, став первой женщиной на этом посту.