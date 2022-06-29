Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» вызвало тревогу в Пентагоне, пишет обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обещание Путина передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, рассматривается официальными лицами Штатов как «бесцеремонное» заявление», — пишет Митчелл.

По его мнению, обещание российского лидера серьезно разозлило Пентагон. Так, пишет Митчелл, по словам американского высокопоставленного военного, страх вызвало одно конкретное слово, которое Путин произнес на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Конечно, каждый раз, когда кто-то произносит «ядерный», у нас возникают опасения», — заявил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) обеспокоились планами России передать Белоруссии комплексы «Искандер», способные нести ядерное оружие.

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