Вашингтон, 29 июня 2022, 10:05 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» вызвало тревогу в Пентагоне, пишет обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл.
По его мнению, обещание российского лидера серьезно разозлило Пентагон. Так, пишет Митчелл, по словам американского высокопоставленного военного, страх вызвало одно конкретное слово, которое Путин произнес на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) обеспокоились планами России передать Белоруссии комплексы «Искандер», способные нести ядерное оружие.
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