Верхнеуслонский район, Татарстан, 29 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Татарии в отношении 24-летней жительницы города Ульяновска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть трех лиц»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

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По версии следствия, вечером 1 января 2022 девушка за рулем автомобиля «Шевроле Авео» направлялась в сторону Казани по автодороге Р-241 «Казань — Ульяновск». На территории Верхнеуслонского района Татарии она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями «Додж» и «Шкода Фабиа».

В результате ДТП на месте погибли трое пассажиров «Шевроле Авео», а пассажира «Доджа» с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Женщина не признала свою вину. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня 37-летний житель города Альметьевска на автомобиле «Ауди Q7» двигался по улице Заречная в сторону улицы Советской. В нарушении Правил дорожного движения мужчина не выбрал безопасную скорость, в результате чего совершил наезд на 44-летнюю мать и ее девятилетнюю дочь.

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