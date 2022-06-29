Александровский район, Ставропольский край, 29 июня 2022, 10:04 — REGNUM В Ставропольском крае едва не произошло убийство. В селе Садовом мужчина накинулся с ножом на своего двоюродного брата. Причиной стало курение в доме, что не понравилось младшему из них. Пострадавший с ножевыми ранениями был доставлен в больницу, и к счастью его удалось спасти.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Из подробностей его расследования известно, что инцидент произошел 22 февраля 2022 года в одном из домовладений села Садового Александровского района.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.