Александровский район, Ставропольский край, , 10:04 — REGNUM В Ставропольском крае едва не произошло убийство. В селе Садовом мужчина накинулся с ножом на своего двоюродного брата. Причиной стало курение в доме, что не понравилось младшему из них. Пострадавший с ножевыми ранениями был доставлен в больницу, и к счастью его удалось спасти.

Нож Maarten Van Damme

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Из подробностей его расследования известно, что инцидент произошел 22 февраля 2022 года в одном из домовладений села Садового Александровского района.

«Между двоюродными братьями произошла ссора. Подросток сделал замечание старшему брату о курении в его домовладении. В ходе конфликта обвиняемый нанес 16-летнему парню пять ударов ножом по различным частям тела, из них два в спину. Потерпевшему удалось убежать от брата», — сообщили в СКР по региону.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.