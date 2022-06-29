Калуга, 29 июня 2022, 12:15 — REGNUM Рейд «Чистый город» по выявлению надписей, содержащих скрытую рекламу наркотических средств, провели полицейские совместно волонтёрами из общественной организации «Молодая гвардия» и представителями управления ЖКХ Калуги. Об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на члена Общественного совета при УМВД России по Калужской области Сергея Плотникова.
Полицейские и общественники обследовали жилые массивы областного центра. Вся обнаруженная реклама наркотиков была закрашена. Всего с начала года в регионе было выявлено более 350 надписей пронаркотического характера.
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